«Автомобилист» и СКА встретятся в чемпионате КХЛ 20 марта

«Автомобилист» и СКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 20 марта, на льду «УГМК Арены» в Екатеринбурге. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт КХЛ. Все матчи СКА в КХЛ можно смотреть на телеканале «78».

За ключевыми событиями и результатом игры «Автомобилист» — СКА следите в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 соперники провели по 66 матчей. Перед игровым днем «Автомобилист» с 85 очками занимал четвертое место в Восточной конференции, а СКА с 79 очками шел седьмым на «Западе».

«Авто» в предыдущем матче сезона уступил «Салавату Юлаеву» (1:4), армейцы во вторник проиграли «Трактору» (2:4).