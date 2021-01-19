СКА на выезде обыграл «Автомобилист»

СКА победил «Автомобилист» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличился Павел Дацюк. У гостей забивали Антон Бурдасов, Иван Морозов и Максим Грошев.

СКА набрал 64 очка и занимает второе место на Западе. У «Автомобилиста» 59 очков и пятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Голы: Дацюк — 11 (Голышев, Геноуэй), 7:16 — 1:0. Бурдасов — 19 (бол., Морозов, Бенгтссон), 26:02 — 1:1. Морозов — 9 (бол., Бурдасов, Кузьменко), 32:09 — 1:2. Грошев — 1 (Ожиганов, Подколзин), 37:46 — 1:3.

Вратари: Коварж (Гросс, 26:38, 58:33) — Хелльберг.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 19 (9+2+8) — 29 (8+17+4).

Судьи: Белов, Оскирко.

19 января. Екатеринбург. КРК «Уралец».