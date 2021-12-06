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СКА с минимальным счетом победил «Автомобилист», Юханссон сделал восьмой «сухарь» в сезоне

19:11
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СКА с минимальным счетом победил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы в гостях выиграли со счетом 1:0.

Автором победной шайбы стал защитник Даниил Пыленков.

Голкипер СКА Ларс Юханссон сделал восьмой «сухарь» в сезоне.

СКА одержал третью победу подряд. Команда набрала 49 очков и занимает четвертое место на Западе.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Пыленков — 2 (Марченко, Волков), 30:10 — 0:1.

Вратари: Шикин (58:36) — Юханссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 21 (10+4+7) — 22 (8+9+5).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

6 декабря. Екатеринбург. Уралец. 943 зрителя.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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