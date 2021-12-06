СКА с минимальным счетом победил «Автомобилист», Юханссон сделал восьмой «сухарь» в сезоне
19:11
СКА с минимальным счетом победил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы в гостях выиграли со счетом 1:0.
Автором победной шайбы стал защитник Даниил Пыленков.
Голкипер СКА Ларс Юханссон сделал восьмой «сухарь» в сезоне.
СКА одержал третью победу подряд. Команда набрала 49 очков и занимает четвертое место на Западе.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Пыленков — 2 (Марченко, Волков), 30:10 — 0:1.
Вратари: Шикин (58:36) — Юханссон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 21 (10+4+7) — 22 (8+9+5).
Судьи: Кулаков, Ромасько.
6 декабря. Екатеринбург. Уралец. 943 зрителя.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю