«Автомобилист» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов игры «Автомобилист» — «Сибирь» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

«Автомобилист» одержал вторую победу на старте сезона. 9 сентября команда Николая Заварухина на выезде сыграет с «Торпедо». «Сибирь» 10 сентября в гостях встретится с ЦСКА.