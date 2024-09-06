«Автомобилист» и «Сибирь» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 6 сентября. Игра пройдет в комплексе «Уралец» в Екатеринбурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime», трансляция начнется за 15 минут до игры. Также встречу можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Основные события игры «Автомобилист» — «Сибирь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

На старте регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» победил «Трактор» (3:2), а «Сибирь» уступила «Авангарду» (1:2).

В сезоне-2023/24 «Автомобилист» дошел до полуфинала Кубка Гагарина и проиграл «Металлургу» (3-4 в серии), а «Сибирь» не вышла в плей-офф.