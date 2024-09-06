«Автомобилист» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Автомобилист» и «Сибирь» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ
«Автомобилист» и «Сибирь» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 6 сентября. Игра пройдет в комплексе «Уралец» в Екатеринбурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime», трансляция начнется за 15 минут до игры. Также встречу можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Основные события игры «Автомобилист» — «Сибирь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
На старте регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» победил «Трактор» (3:2), а «Сибирь» уступила «Авангарду» (1:2).
В сезоне-2023/24 «Автомобилист» дошел до полуфинала Кубка Гагарина и проиграл «Металлургу» (3-4 в серии), а «Сибирь» не вышла в плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|2
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|3
|Адмирал
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|2
|6
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|2
|7
|Барыс
|1
|0
|1
|1
|8
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|9
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|10
|Ак Барс
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Амур
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|3
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|4
|Спартак
|1
|1
|0
|2
|5
|Куньлунь РС
|1
|1
|0
|2
|6
|СКА
|1
|0
|1
|1
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
|6.09
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|6.09
|17:00
|
Барыс – Трактор
|- : -
|6.09
|17:00
|
Автомобилист – Сибирь
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Адмирал
|- : -
|6.09
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
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