«Автомобилист» победил «Сибирь» в КХЛ

«Автомобилист» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

Защитник екатеринбуржцев Ник Эберт отметился голом и результативной передачей. Еще по одной шайбе забросили Анатолий Голышев, Алексей Бывальцев и Степан Хрипунов.

Голкипер хозяев Владимир Галкин отыграл на ноль, отразив 36 бросков по своим воротам.

«Автомобилист» одержал вторую победу на старте сезона. 9 сентября команда Николая Заварухина на выезде сыграет с «Торпедо». «Сибирь» 10 сентября в гостях встретится с ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Голышев — 1 (Трямкин, Эберт), 0:43 — 1:0. Бывальцев — 1 (Меркли, Зборовский), 5:53 — 2:0. Эберт — 2 (Лайпсик, Осипов), 26:17 — 3:0. Хрипунов — 2 (Мэйсек), 39:52 — 4:0.

Вратари: Галкин — Красоткин (Костин, 40:00).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 26 (12+7+7) — 36 (7+19+10).

Судьи: Белов, Спирин.

6 сентября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.