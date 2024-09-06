«Автомобилист» победил «Сибирь» в КХЛ
«Автомобилист» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.
Защитник екатеринбуржцев Ник Эберт отметился голом и результативной передачей. Еще по одной шайбе забросили Анатолий Голышев, Алексей Бывальцев и Степан Хрипунов.
Голкипер хозяев Владимир Галкин отыграл на ноль, отразив 36 бросков по своим воротам.
«Автомобилист» одержал вторую победу на старте сезона. 9 сентября команда Николая Заварухина на выезде сыграет с «Торпедо». «Сибирь» 10 сентября в гостях встретится с ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Голышев — 1 (Трямкин, Эберт), 0:43 — 1:0. Бывальцев — 1 (Меркли, Зборовский), 5:53 — 2:0. Эберт — 2 (Лайпсик, Осипов), 26:17 — 3:0. Хрипунов — 2 (Мэйсек), 39:52 — 4:0.
Вратари: Галкин — Красоткин (Костин, 40:00).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 26 (12+7+7) — 36 (7+19+10).
Судьи: Белов, Спирин.
6 сентября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.
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|6.09
|16:30
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Авангард – Нефтехимик
|4 : 2
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|
Барыс – Трактор
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|4 : 0
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Куньлунь РС – Адмирал
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|6.09
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