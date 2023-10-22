«Автомобилист» — «Сибирь»: прямая трансляция матча КХЛ
22 октября «Автомобилист» на своем льду арены «Уралец» сыграет против «Сибири» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в воскресенье. Встреча пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния «Автомобилиста» и «Сибири» в матч-центре.
Онлайн-сервис «Кинопоиск» проведет видеотрансляцию матча «Автомобилист» — «Сибирь». Игру также можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте КХЛ.
«Автомобилист» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Сибирь» с 21 баллом располагается на девятой строчке.
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|21
|11
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|23
|7
|СКА
|19
|10
|9
|20
|8
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|8
|10
|19
|10
|Куньлунь РС
|23
|7
|16
|16
|11
|Витязь
|21
|6
|15
|14
|22.10
|10:00
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Адмирал – Спартак
|3 : 4
|22.10
|14:30
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Металлург Мг – Авангард
|- : -
|22.10
|14:30
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Автомобилист – Сибирь
|- : -
|22.10
|16:00
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Куньлунь РС – Барыс
|- : -
|22.10
|17:00
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Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|22.10
|17:10
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Динамо Мн – Сал. Юлаев
|- : -