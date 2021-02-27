«Сибирь» на выезде обыграла «Автомобилист»

В составе победителей дубль сделал Александр Шаров. «Сибирь» набрала 58 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Автомобилиста» 68 очков и седьмое место.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Сетдиков — 1 (Миловзоров), 1:30 — 0:1. Шаров — 7 (Руохомаа), 38:42 — 0:2. Вл. Ушенин — 7 (Вяч. Ушенин, Шашков), 48:05 — 0:3. Шаров — 8 (Ли), 51:34 — 0:4.

Вратари: Гросс — Сятери.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 43 (16+17+10) — 21 (5+5+11).

Судьи: Щенев, Юдаков.

27 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец».