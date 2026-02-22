«Автомобилист» — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Автомобилист» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в чемпионате КХЛ 22 февраля
«Автомобилист» и «Шанхай Дрэгонс» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 февраля. Игра в Екатеринбурге на льду «УГМК Арены» начнется в 15.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Шанхай Дрэгонс» отслеживайте в нашем матч-центре.
Игру в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.
В сезоне КХЛ-2025/26 «Автомобилист» провел 57 игр, набрал 68 очков и занимал четвертое место на «Востоке». «Шанхай Дрэгонс» с 51 очком после 58 игр шел девятым в Западной конференции.
20 февраля екатеринбуржцы уступили «Адмиралу» (2:5), а «драконы» выиграли в овертайме у «Барыса» (4:3 ОТ).
Матч «Автомобилист» — «Шанхай Дрэгонс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|2
|2
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|3
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|4
|Сибирь
|1
|0
|1
|1
|5
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Амур
|0
|0
|0
|0
|9
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|10
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо НН
|1
|1
|0
|2
|3
|СКА
|1
|1
|0
|2
|4
|Лада
|1
|0
|1
|1
|5
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Северсталь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
|6.09
|14:30
|Металлург Мг – Амур
|- : -
|6.09
|17:00
|Нефтехимик – Шанхай Дрэгонс
|- : -
Новости