«Автомобилист» — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Автомобилист» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в чемпионате КХЛ 22 февраля

«Автомобилист» и «Шанхай Дрэгонс» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 февраля. Игра в Екатеринбурге на льду «УГМК Арены» начнется в 15.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Шанхай Дрэгонс» отслеживайте в нашем матч-центре.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

22 февраля, 15:00. УГМК Арена (Екатеринбург) Автомобилист Шанхай Дрэгонс

Игру в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Автомобилист» провел 57 игр, набрал 68 очков и занимал четвертое место на «Востоке». «Шанхай Дрэгонс» с 51 очком после 58 игр шел девятым в Западной конференции.

20 февраля екатеринбуржцы уступили «Адмиралу» (2:5), а «драконы» выиграли в овертайме у «Барыса» (4:3 ОТ).

Матч «Автомобилист» — «Шанхай Дрэгонс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс