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Сегодня, 19:25

Дубли Принса и Бочарова помогли «Автомобилисту» обыграть «Северсталь»

Евгений Петров
Корреспондент

«Автомобилист» победил «Северсталь» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По дублю в составе победителей сделали Станислав Бочаров и Шэйн Принс. Также отличился Брукс Мэйсек. У гостей отличились Даниил Вовченко, в активе которого лакросс-гол, и Иван Емец.

«Автомобилист» набрал 42 очка и занимает десятое место на «Востоке». У «Северстали» 63 очка и пятая позиция на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Голы: Бочаров — 6 (бол., Мэйсек, Василевский), 8:39 — 1:0. Принс — 6 (Спунер, Зборовский), 14:44 — 2:0. Вовченко — 14 (Хабаров, Алексеев), 26:54 — 2:1. Емец — 4 (Каримов, Хохлов), 29:45 — 2:2. Принс — 7 (Мэйсек, Спунер), 34:20 — 3:2. Мэйсек — 15 (Принс), 37:00 — 4:2. Бочаров — 7 (бол., Спунер, Мэйсек), 51:38 — 5:2.

Вратари: Галкин — Шугаев (Подъяпольский, 37:00).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 40 (14+16+10) — 33 (8+12+13).

Судьи: Гашилов, Фатеев.

13 января. Екатеринбург. Уралец.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Северсталь
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Даниил Вовченко из «Северстали» забил лакросс-гол в ворота «Автомобилиста»
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Западная конференция И В П О
1 СКА 47 30 17 66
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 47 18 29 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 49 26 23 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 48 14 34 33
12 Куньлунь 48 9 39 25
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13.01 17:00
Автомобилист – Северсталь
 5 : 2
13.01 17:00
Металлург – Йокерит
 - : -
13.01 19:00
Локомотив – Ак Барс
 - : -
13.01 19:30
Витязь – Барыс
 - : -
13.01 19:30
Динамо М – Спартак
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