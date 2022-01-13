Дубли Принса и Бочарова помогли «Автомобилисту» обыграть «Северсталь»

«Автомобилист» победил «Северсталь» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



По дублю в составе победителей сделали Станислав Бочаров и Шэйн Принс. Также отличился Брукс Мэйсек. У гостей отличились Даниил Вовченко, в активе которого лакросс-гол, и Иван Емец.

«Автомобилист» набрал 42 очка и занимает десятое место на «Востоке». У «Северстали» 63 очка и пятая позиция на «Западе».

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Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Голы: Бочаров — 6 (бол., Мэйсек, Василевский), 8:39 — 1:0. Принс — 6 (Спунер, Зборовский), 14:44 — 2:0. Вовченко — 14 (Хабаров, Алексеев), 26:54 — 2:1. Емец — 4 (Каримов, Хохлов), 29:45 — 2:2. Принс — 7 (Мэйсек, Спунер), 34:20 — 3:2. Мэйсек — 15 (Принс), 37:00 — 4:2. Бочаров — 7 (бол., Спунер, Мэйсек), 51:38 — 5:2.

Вратари: Галкин — Шугаев (Подъяпольский, 37:00).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 40 (14+16+10) — 33 (8+12+13).

Судьи: Гашилов, Фатеев.

13 января. Екатеринбург. Уралец.