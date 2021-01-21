Хет-трик Гуслистова принес «Северстали» победу над «Автомобилистом»

«Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Автомобилист» со счетом 6:3.

В составе гостей хет-трик на счету форварда Никиты Гуслистова, дубль оформил Александр Петунин, еще одну шайбу забросил Владислав Провольнев. Хозяева ответили точными бросками Питера Холланда, Алексея Василевского и Брукса Мэйсека.

18-летний Гуслистов стал четвертым игроком «Северстали», сделавшим хет-трик в КХЛ. Последний раз автором хет-трика в составе череповчан был нападающий Павел Бучневич в сезоне-2015/2016 .

После этого матча «Северсталь» с 54 очками расположилась на шестом месте в Западной конференции, «Автомобилист» с 59 очками — на пятой строчке на Востоке.