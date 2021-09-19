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«Автомобилист» сделал специальный ролик про Якуба Коваржа

19:34
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Чешский вратарь Якуб Коварж покидает КХЛ. «Автомобилист» расторг контракт с травмированным голкипером.

Клуб из Екатеринбурга подготовил специальный видеоролик, в котором попрощался с вратарем.

Коварж выступал за «Автомобилист» с 2013 по 2016-й, а затем с 2017 года. В составе екатеринбургского клуба он провел 381 матч.

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Иван Шитик все материалы автора

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