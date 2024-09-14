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Сегодня, 17:53

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Автомобилист» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.

У команды из Екатеринбурга голы забили Брукс Мэйсек (дубль), Сергей Зборовский, Алексей Бывальцев, Кертис Волк и Анатолий Голышев. Единственную шайбу «Салавата» забросил Александр Хмелевский.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Авангард 4 3 1 7
2 Автомобилист 5 3 2 6
3 Нефтехимик 4 3 1 6
4 Сал. Юлаев 4 3 1 6
5 Трактор 4 2 2 5
6 Лада 4 2 2 4
7 Амур 4 2 2 4
8 Адмирал 3 1 2 3
9 Сибирь 4 1 3 2
10 Металлург Мг 4 1 3 2
11 Ак Барс 3 1 2 2
12 Барыс 4 0 4 1
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 4 4 0 8
2 Спартак 4 3 1 7
3 Динамо Мн 4 3 1 6
4 ЦСКА 4 2 2 5
5 Торпедо 4 2 2 5
6 Северсталь 4 2 2 4
7 Витязь 5 2 3 4
8 Куньлунь РС 4 2 2 4
9 СКА 4 1 3 3
10 Динамо М 4 1 3 2
11 Сочи 2 1 1 2
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Автомобилист – Сал. Юлаев
 6 : 1
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Сочи – Трактор
 - : -
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Спартак – Торпедо
 - : -
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 - : -
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