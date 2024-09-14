«Автомобилист» встретится с «Салаватом Юлаевым» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 14 сентября. Игра пройдет в КРК «Уралец». Стартовое вбрасывание состоится в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Автомобилист» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ, трансляция начнется за 15 минут до игры. Также следить за встречей можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Уфы смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начало эфира — в 16.20 по местному времени.

11 сентября команды встречались в регулярном чемпионате КХЛ, тогда победу со счетом 5:3 одержал «Салават Юлаев». На старте сезона екатеринбуржцы два раза выиграли и потерпели два поражения. У уфимцев три победы в трех матчах.