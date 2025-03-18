«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», Ливо забросил 46-ю и 47-ю шайбы в сезоне
«Салават Юлаев» на выезде победил «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
У гостей шайбы забросили Скотт Уилсон, Ярослав Цулыгин и Джошуа Ливо (дубль), на счету которого уже 47 голов в этом сезоне. До рекорда Сергея Мозякина по голам за одну регулярку — 48 — Ливо осталась 1 шайба. У хозяев отметился Семен Кизимов.
«Салават Юлаев» набрал 89 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 85 очками — на 4-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Ливо — 46 (Уилсон), 13:10 — 0:1. Уилсон — 12 (бол., Тодд, Ливо), 34:42 — 0:2. Цулыгин — 7 (Ян, Хмелевский), 43:42 — 0:3. Кизимов — 12 (Дитц, Да Коста), 49:09 — 1:3. Ливо — 47 (п. в., Уилсон), 59:10 — 1:4.
Вратари: Аликин (58:28 — 59:11) — Вязовой.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (10+12+6) — 32 (5+12+15).
Судьи: Наумов, Оскирко.
18 марта. Екатеринбург. УГМК Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -