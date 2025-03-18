«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», Ливо забросил 46-ю и 47-ю шайбы в сезоне

«Салават Юлаев» на выезде победил «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей шайбы забросили Скотт Уилсон, Ярослав Цулыгин и Джошуа Ливо (дубль), на счету которого уже 47 голов в этом сезоне. До рекорда Сергея Мозякина по голам за одну регулярку — 48 — Ливо осталась 1 шайба. У хозяев отметился Семен Кизимов.

«Салават Юлаев» набрал 89 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 85 очками — на 4-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Ливо — 46 (Уилсон), 13:10 — 0:1. Уилсон — 12 (бол., Тодд, Ливо), 34:42 — 0:2. Цулыгин — 7 (Ян, Хмелевский), 43:42 — 0:3. Кизимов — 12 (Дитц, Да Коста), 49:09 — 1:3. Ливо — 47 (п. в., Уилсон), 59:10 — 1:4.

Вратари: Аликин (58:28 — 59:11) — Вязовой.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (10+12+6) — 32 (5+12+15).

Судьи: Наумов, Оскирко.

18 марта. Екатеринбург. УГМК Арена.