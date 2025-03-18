Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

18 марта, 19:13

«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», Ливо забросил 46-ю и 47-ю шайбы в сезоне

Руслан Минаев

«Салават Юлаев» на выезде победил «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей шайбы забросили Скотт Уилсон, Ярослав Цулыгин и Джошуа Ливо (дубль), на счету которого уже 47 голов в этом сезоне. До рекорда Сергея Мозякина по голам за одну регулярку — 48 — Ливо осталась 1 шайба. У хозяев отметился Семен Кизимов.

«Салават Юлаев» набрал 89 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 85 очками — на 4-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Ливо — 46 (Уилсон), 13:10 — 0:1. Уилсон — 12 (бол., Тодд, Ливо), 34:42 — 0:2. Цулыгин — 7 (Ян, Хмелевский), 43:42 — 0:3. Кизимов — 12 (Дитц, Да Коста), 49:09 — 1:3. Ливо — 47 (п. в., Уилсон), 59:10 — 1:4.

Вратари: Аликин (58:28 — 59:11) — Вязовой.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (10+12+6) — 32 (5+12+15).

Судьи: Наумов, Оскирко.

18 марта. Екатеринбург. УГМК Арена.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
Джошуа Ливо
Читайте также
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Балу

    Авто, вратарь пол-команды. Пусть до них дойдёт это. Хоть Коваржа возвращай...

    18.03.2025

    • Симаков — о погибшем Малыхине: «Он был и навсегда останется яркой частью истории «Автомобилиста»

    Ливо остался один гол до рекорда Мозякина по шайбам за одну регулярку
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    2.10 19:00
    Нефтехимик – Лада
    		 - : -
    2.10 19:30
    Динамо М – Трактор
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости