«Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев» в КХЛ
«Автомобилист» дома крупно обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.
Дубль оформил Брукс Мэйсек. По одной шайбе у хозяев забросили Сергей Зборовский, Алексей Бывальцев, Кертис Волк и Анатолий Голышев.
Единственный гол гостей на счету Александра Хмелевского.
Екатеринбуржцы одержали самую крупную победу над уфимцами в истории противостояния.
«Автомобилист» (6 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ, «Салават Юлаев» (6) опустился на четвертое место на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Голы: Зборовский — 1 (Да Коста), 9:08 — 1:0. Бывальцев — 2 (Зборовский, Аликин), 19:32 — 2:0. Мэйсек — 1 (Блэкер, Голышев), 25:22 — 3:0. Хмелевский — 3 (Ливо, Тодд), 27:40 — 3:1. Волк — 1 (Да Коста, Эберт), 41:20 — 4:1. Мэйсек — 2 (Хрипунов), 51:04 — 5:1. Голышев — 2 (Хрипунов), 54:47 — 6:1.
Нереализованный буллит: Ливо (Салават Юлаев), 32:03 (Вратарь).
Вратари: Аликин — Самонов.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 21 (7+8+6) — 29 (5+10+14).
Судьи: Овчинников, Фатеев.
14 сентября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|3
|Нефтехимик
|4
|3
|1
|6
|4
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Лада
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|10
|Металлург Мг
|4
|1
|3
|2
|11
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|4
|4
|0
|8
|2
|Спартак
|4
|3
|1
|7
|3
|Динамо Мн
|4
|3
|1
|6
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|5
|5
|Торпедо
|4
|2
|2
|5
|6
|Северсталь
|4
|2
|2
|4
|7
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|14.09
|14:30
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|6 : 1
|14.09
|17:00
|
Сочи – Трактор
|- : -
|14.09
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|14.09
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|14.09
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|- : -