Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:52

«Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» дома крупно обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.

Дубль оформил Брукс Мэйсек. По одной шайбе у хозяев забросили Сергей Зборовский, Алексей Бывальцев, Кертис Волк и Анатолий Голышев.

Единственный гол гостей на счету Александра Хмелевского.

Екатеринбуржцы одержали самую крупную победу над уфимцами в истории противостояния.

«Автомобилист» (6 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ, «Салават Юлаев» (6) опустился на четвертое место на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Голы: Зборовский — 1 (Да Коста), 9:08 — 1:0. Бывальцев — 2 (Зборовский, Аликин), 19:32 — 2:0. Мэйсек — 1 (Блэкер, Голышев), 25:22 — 3:0. Хмелевский — 3 (Ливо, Тодд), 27:40 — 3:1. Волк — 1 (Да Коста, Эберт), 41:20 — 4:1. Мэйсек — 2 (Хрипунов), 51:04 — 5:1. Голышев — 2 (Хрипунов), 54:47 — 6:1.

Нереализованный буллит: Ливо (Салават Юлаев), 32:03 (Вратарь).

Вратари: Аликин — Самонов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 21 (7+8+6) — 29 (5+10+14).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

14 сентября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
Читайте также
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
День программиста отметят 12 сентября
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Почему Помазуна и Кривцова отстранили от тренировок
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 4 3 1 7
2 Автомобилист 5 3 2 6
3 Нефтехимик 4 3 1 6
4 Сал. Юлаев 4 3 1 6
5 Трактор 4 2 2 5
6 Лада 4 2 2 4
7 Амур 4 2 2 4
8 Адмирал 3 1 2 3
9 Сибирь 4 1 3 2
10 Металлург Мг 4 1 3 2
11 Ак Барс 3 1 2 2
12 Барыс 4 0 4 1
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 4 4 0 8
2 Спартак 4 3 1 7
3 Динамо Мн 4 3 1 6
4 ЦСКА 4 2 2 5
5 Торпедо 4 2 2 5
6 Северсталь 4 2 2 4
7 Витязь 5 2 3 4
8 Куньлунь РС 4 2 2 4
9 СКА 4 1 3 3
10 Динамо М 4 1 3 2
11 Сочи 2 1 1 2
Результаты / календарь
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
14.09 14:30
Автомобилист – Сал. Юлаев
 6 : 1
14.09 17:00
Сочи – Трактор
 - : -
14.09 17:00
Спартак – Торпедо
 - : -
14.09 17:00
Северсталь – ЦСКА
 - : -
14.09 17:00
Ак Барс – Металлург Мг
 - : -
14.09 17:00
Нефтехимик – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости