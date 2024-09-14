«Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев» в КХЛ

«Автомобилист» дома крупно обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.

Дубль оформил Брукс Мэйсек. По одной шайбе у хозяев забросили Сергей Зборовский, Алексей Бывальцев, Кертис Волк и Анатолий Голышев.

Единственный гол гостей на счету Александра Хмелевского.

Екатеринбуржцы одержали самую крупную победу над уфимцами в истории противостояния.

«Автомобилист» (6 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ, «Салават Юлаев» (6) опустился на четвертое место на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Голы: Зборовский — 1 (Да Коста), 9:08 — 1:0. Бывальцев — 2 (Зборовский, Аликин), 19:32 — 2:0. Мэйсек — 1 (Блэкер, Голышев), 25:22 — 3:0. Хмелевский — 3 (Ливо, Тодд), 27:40 — 3:1. Волк — 1 (Да Коста, Эберт), 41:20 — 4:1. Мэйсек — 2 (Хрипунов), 51:04 — 5:1. Голышев — 2 (Хрипунов), 54:47 — 6:1.

Нереализованный буллит: Ливо (Салават Юлаев), 32:03 (Вратарь).

Вратари: Аликин — Самонов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 21 (7+8+6) — 29 (5+10+14).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

14 сентября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.