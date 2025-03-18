«Автомобилист» и «Салават Юлаев» встретятся в чемпионате КХЛ 18 марта

«Автомобилист» и «Салават Юлаев» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 18 марта. Игра в Екатеринбурге на льду «УГМК Арены» начнется в 17.00 по московскому времени.

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Жители Уфы также могут посмотреть игру на канале «БСТ».

Ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Салават Юлаев» отслеживайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Автомобилист» провел 65 игр, набрал 85 очков и занимает четвертое место на «Востоке». «Салават Юлаев» с 87 очками после 65 игр идет вторым в конференции.