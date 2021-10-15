«Автомобилист» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»

«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль и победный гол в активе Стефана Да Косты. «Автомобилист» набрал 22 очка и занимает пятое место на Востоке. У «Салавата» 26 очков и третья позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Зубарев — 2 (Хохряков, Санников), 4:17 — 0:1. Макеев — 4 (Да Коста, Блэкер), 27:57 — 1:1. Санников — 2 (Алалыкин), 47:35 — 1:2. Гранлунд — 3 (Хартикайнен, Маннинен), 48:12 — 1:3. Бочаров — 2 (бол., Блэкер, Мэйсек), 54:04 — 2:3. Да Коста — 7 (Гуркин, Шумаков), 55:14 — 3:3. Да Коста — 8 (Макеев, Блэкер), 64:59 — 4:3.

Вратари: Галкин — Метсола.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 28 (7+8+9+4) — 28 (6+7+10+5).

Судьи: Наумов, Раводин.

15 октября. Екатеринбург. Уралец.