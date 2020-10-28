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«Автомобилист» с минимальным счетом вырвал у «Локомотива» победу в овертайме и прервал успешную серию ярославцев

19:13
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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Локомотив» завершился в овертайме. Хозяева победили с минимальным счетом — 1:0.

Автором победной шайбы стал форвард Брукс Мэйсек.

Это поражение прервало успешную серию ярославцев: «Локомотив» побеждал на протяжении девяти предыдущих матчей.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Мэйсек — 9 (Макеев), 60:28 — 1:0.

Вратари: Коварж — Коновалов.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 23 (10+7+4+2) — 35 (9+12+14+0).

Судьи: Гофман, Сергеев.

28 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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