«Автомобилист»: Рид Буше продолжает решать проблемы личного характера у себя дома

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше пропустит матчи FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА, «Динамо» и «Металлурга», сообщает пресс-служба клуба.

«Форвард Рид Буше продолжает решать проблемы личного характера у себя дома», — говорится в заявлении екатеринбуржцев.

В конце января Буше уехал в США в отпуск, запланированный в связи со свадьбой брата, но внезапно перестал отвечать на звонки из клуба. Ранее «СЭ» сообщал, что существует большая вероятность, что игрок не вернется в «Автомобилист» до конца сезона.

В этом сезоне на счету 32-летнего американца 43 матча, в которых он набрал 42 (17+25) очка.