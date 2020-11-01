«Автомобилист» разгромил рижское «Динамо», забросив семь шайб

«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо» со счетом 7:2.

Хет-трик в составе екатеринбуржцев оформил Алексей Макеев, дубль на счету Станислава Бочарова, еще по шайбе забросили Дэн Секстон и Брукс Мэйсек. Гости ответили голами Кристапса Зиле и Патрика Забусова.

После этого матча «Автомобилист» с 33 очками расположился на третьем месте Восточной конференции, «Динамо» с 7 очками — на последней строчке на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Рига) — 7:2 (1:1, 4:0, 2:1)

Голы: Бочаров — 6 (Березин, Литовченко), 1:22 — 1:0. Зиле — 1 (Лайпон, Сунд), 13:16 — 1:1. Макеев — 13 (бол., Протапович, Василевский), 22:01 — 2:1. Бочаров — 7 (Куликов), 22:23 — 3:1. Макеев — 14 (бол., Белоусов, Василевский), 31:12 — 4:1. Секстон — 3 (бол., Мэйсек, Холланд), 39:02 — 5:1. Мэйсек — 10 (бол., Секстон, Холланд), 41:45 — 6:1. Забусов — 1 (Паршин), 45:39 — 6:2. Макеев — 15 (Голышев, Салов), 56:30 — 7:2.

Вратари: Коварж (Гросс, 43:18) — Лазушин (Витолс, 40:00).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 43 (9+17+17) — 29 (9+8+12).

Судьи: Букин, Гашилов.

1 ноября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 0 зрителей.