«Автомобилист» расторг контракты с тремя финскими игроками

«Автомобилист» расторг контракты с вратарем Юхой Метсолой, нападающим Миро Аалтоненом и защитником Юрки Йокипаккой.

Как сообщает пресс-служба клуба, хоккеисты обратились в клуб с просьбой о прекращении действия контрактов по инициативе игроков. Со всеми тремя финнами достигнута договоренность, что в юрисдикции КХЛ права на игроков закрепляются за «Автомобилистом».

Аалтонен сыграл в КХЛ 256 матчей и набрал 175 (69+106) очков, на счету Йокипакки 258 игр в лиге и 113 (26+87) очков.

Метсола провел в КХЛ 357 матчей, в которых одержал 169 побед при 92,9 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,08.