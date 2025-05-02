Хоккей
2 мая, 16:40

«Автомобилист» рассматривает варианты расставания с Меркли

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» рассматривает варианты расставания с нападающим Ником Меркли.

Контракт 27-летнего канадца с клубом истекает 31 мая 2026 года.

В этом сезоне на счету Меркли 66 матчей с учетом плей-офф, в которых он набрал 22 (12+10) очка.

