«Автомобилист» рассматривает варианты расставания с Меркли

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» рассматривает варианты расставания с нападающим Ником Меркли.

Контракт 27-летнего канадца с клубом истекает 31 мая 2026 года.

В этом сезоне на счету Меркли 66 матчей с учетом плей-офф, в которых он набрал 22 (12+10) очка.