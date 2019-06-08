"Автомобилист" рассчитывает сыграть на новой арене через два с половиной года

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков надеется, что клуб сможет начать выступления на новой арене с середины сезона-2021/22.
– Готовимся к строительству. На месте стройки уже начались первые свайные работы, пока пробные, – цитируют "Известия" Рябкова. – В хоккейной конфигурации вместимость 12 тысяч зрителей, в баскетбольной – порядка 15 тысяч, а на концерты, конференции, бокс и единоборства– около 18 тысяч. Надеемся, что дебют на новой арене произойдет в течение двух с половиной лет.
В настоящий момент "Автомобилист" проводит свои домашние матчи в культурно-развлекательном комплексе "Уралец", рассчитанном на 5545 мест.
Дополнительная информация
https://iz.ru/886825/aleksei-fomin/nadeemsia-igrat-na-novoi-arene-cherez-dva-s-polovinoi-goda
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