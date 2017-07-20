"Автомобилист" проведет два матча на сборе в Чехии

"Автомобилист" отправился на тренировочный предсезонный сбор в Чехию, сообщает официальный сайт клуба. В рамках сбора команда проведет две встречи с чешскими клубами – с "Пиратами" 28 июля и с "Динамо" (Пардубице) 29 июля.

Сбор продлится до 30 июля. 1 августа "Автомобилист" начнет выступление на турнире в Нижнем Новгороде.

Полностью состав команды на сборы выглядит следующим образом:

вратари – Якуб Коварж, Игорь Устинский, Владимир Сохатский, Владислав Гросс;

защитники – Денис Бодров, Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Дмитрий Мегалинский, Георгий Мишарин, Алексей Василевский, Егор Журавлев, Николай Тимашов, Михал Чайковски, Александр Щемеров, Никита Трямкин;

нападающие – Илья Крикунов, Александр Кучерявенко, Егор Миловзоров, Алексей Михнов, Франсис Паре, Дмитрий Пестунов, Алексей Симаков, Тейлор Бек, Владимир Кузнецов, Артем Гареев, Анатолий Голышев, Евгений Чесалин, Рок Тичар, Денис Мингалеев, Александр Торченюк, Кирилл Пилипенко, Виталий Попов, Максим Рассейкин, Роман Ивашов, Андрей Обидин.