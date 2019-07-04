"Автомобилист" продлил контракты с молодыми игроками из системы клуба

"Автомобилист" продлил на два года двусторонние контракты с игроками, выступающими за основной состав, фарм-клуб "Горняк" и молодежную команду "Авто".

В системе клуба продолжат играть Андрей Обидин, Денис Еркин, Иван Сушинский, Евгений Митякин, Роман Ивашов, Артем Белоцкий, Вячеслав Шарипов, Александр Федоров.

Нападающий Андрей Обидин начал выступать за "Авто" с 2013 года. В 218 матчах МХЛ набрал 131 (64+67) очко. В 2016 году дебютировал в КХЛ, всего за "Автомобилист" сыграл 71 матч, набрал 12 (7+5) очков.

Нападающий Денис Еркин в 78 матчах за "Авто" набрал 52 (19+23) очка и стал серебряным призером Кубка Харламова. Защитник Иван Сушинский с сезона-2017/18 играет за "Горняк". Всего в ВХЛ провел 108 игр, набрав 13 (4+9) очков.

Нападающий Евгений Митякин два последних года играл за "Горняк", на его счету 46 (16+30) очков в 107 матчах. Также Евгений сыграл 40 матчей в КХЛ, отметившись результативной передачей.

Роман Ивашов сыграл 23 матча в КХЛ за "Автомобилист", забив один гол. Нападающий Артём Белоцкий провел пять матчей в КХЛ.

Защитник Александр Федоров в прошедшем сезоне в составе молодежки "Автомобилиста" стал серебряным призером Кубка Харламова. Нападающий Вячеслав Шарипов провёл в ВХЛ 39 матчей и набрал 17 (6+11) очков.