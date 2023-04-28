«Автомобилист» продлил контракт с защитником Гуркиным

«Автомобилист» объявил о продлении контракта с защитником Ефимом Гуркиным.

Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2026 года.

30-летний защитник уже провел в команде из Екатеринбурга 4 сезона. За это время он принял участие в 284 матчах КХЛ, в которых набрал 54 (9+45) очка.

В прошлом сезоне Гуркин с 20 (2+18) очками стал вторым по результативности защитником «Автомобилиста».