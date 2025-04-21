«Автомобилист» продлил контракт с Шаровым

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Новое соглашение рассчитано на три сезона — до 31 мая 2028 года.

Шаров перешел в «Автомобилист» в декабре 2024 года после расторжения контракта с «Салаватом Юлаевым».

В сезоне-2024/25 29-летний форвард набрал 21 (8+13) очко в регулярном чемпионате КХЛ. Также на его счету 4 гола в семи играх Кубка Гагарина.