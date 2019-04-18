"Автомобилист" продлил контракт с Секстоном

"Автомобилист" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дэном Секстоном. Новое соглашение с 31-летним американцем рассчитано на один год.

⚡️Дэн Секстон остается в “Автомобилисте”!



👉🏼Наш клуб продлил на один год контракт с Дэном Секстоном pic.twitter.com/1mFfcERvPA – ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 18 апреля 2019 г.

В минувшем сезоне Секстон провел 70 матчей за "Автомобилист", в которых набрал 61 (27+34) очко. Екатеринбуржцы вылетели из плей-офф на стадии 1/2 финала, уступив "Салавату" с общим счетом 1-4.

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