18:36 | Хоккей — КХЛ

"Автомобилист" продлил контракт с Секстоном

0
Обсудить

"Автомобилист" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дэном Секстоном. Новое соглашение с 31-летним американцем рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Секстон провел 70 матчей за "Автомобилист", в которых набрал 61 (27+34) очко. Екатеринбуржцы вылетели из плей-офф на стадии 1/2 финала, уступив "Салавату" с общим счетом 1-4. 

Все о КХЛ - здесь

Опрос

Кто выиграет финал Кубка Гагарина-2019 ЦСКА - "Авангард"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.hc-avto.ru/news/5404/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Финал Кубка Гагарина-2019 ЦСКА - "Авангард"
Материалы других СМИ