"Автомобилист" продлил контракт с Секстоном

"Автомобилист" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дэном Секстоном. Новое соглашение с 31-летним американцем рассчитано на один год.
⚡️Дэн Секстон остается в “Автомобилисте”!– ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 18 апреля 2019 г.
👉🏼Наш клуб продлил на один год контракт с Дэном Секстоном pic.twitter.com/1mFfcERvPA
В минувшем сезоне Секстон провел 70 матчей за "Автомобилист", в которых набрал 61 (27+34) очко. Екатеринбуржцы вылетели из плей-офф на стадии 1/2 финала, уступив "Салавату" с общим счетом 1-4.
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