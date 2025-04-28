«Автомобилист» продлил контракт с Мэйсеком

Нападающий Брукс Мэйсек подписал новый однолетний контракт с «Автомобилистом», сообщает пресс-служба клуба.

32-летний Мэйсек выступает за екатеринбуржцев с 2019 года. За это время Мэйсек провел 396 матчей за команду, в которых набрал 273 (147+126) очка.

В сезоне-2024/25 Мэйсек стал единственным игроком «Автомобилиста», который принял участие во всех 75 матчах клуба. На его счету 27 заброшенных шайб и звание лучшего снайпера «Автомобилиста». А всего в его активе в минувшем сезоне 51 (27+24) балл за результативность при показателе полезности +4.