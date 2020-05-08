«Автомобилист» продлил контракт с лучшим бомбардиром молодежной команды Владиславом Бухаровым, сообщает официальный сайт клуба.

Нападающий выступал за «Авто» с 2016 года. За это время принял участие в 149 матчах, набрав 83 (45+38) очка. В том числе — 56 (33+23) очков в прошедшем сезоне.

Также в систему нашего клуба вернулся центральный нападающий Денис Еркин. Всего в МХЛ форвард сыграл 198 матчей, набрав 167 (56+111) очков. Прошлый сезон Еркин провел в клубе ВХЛ «Хумо», в 40 матчах набрал 2 (2+0) очка, при этом оба гола он забил в матчах серии плей-офф против «Тороса».

Кроме того, в «Авто» перешел воспитанник екатеринбургского хоккея Дмитрий Бухряков. В прошлом году защитник перебрался в Нур-Султан, где дебютировал в ВХЛ за фарм-клуб «Барыса» — местный «Номад», в 49 матчах набрал 7(3+4) очков.

Со всеми заключен двусторонний контракт на один год.