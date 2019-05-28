"Автомобилист" продлил контракт с Галкиным

Владимиром Галкиным. "Автомобилист" объявил о продлении контракта с лучшим вратарем МХЛ минувшего сезона



Вратарь - воспитанник школ "Трактор" Челябинск, "Мечел" Челябинск, "Юность" Екатеринбург. С 2017 года выступает за "Авто", всего в МХЛ провел 82 матча, одержал 49 побед, отразил 2291 бросок (94,2 процент), в 16 матчах сыграл "на ноль".

В минувшем сезоне провел за "Автомобились" 64 игры, в том числе 20 в плей-офф. Завоевал с командой серебряные медали Кубка Харламова.

Также клуб продлил контракты с серебряными призерами Кубка Харламова Кириллом Галюком, Артемом Швайковским, Данилом Мыльниковым.

Галюк в минувшем сезоне дебютировал на взрослом уровне, сыграв в ВХЛ за "Горняк" 52 игры и набрал 9 (2+7) очков. Также в прошедшем сезоне провел 25 матчей за "Авто", в том числе 20 матчей в плей-офф. Серебряный призер Кубка Харламова.

Швайковский дебютировал в МХЛ в минувшем сезоне, сыграв за "Авто" в 38 матчах, набрал 4 (1+3) очка, при показателе полезности +8. Мыльников - воспитанник "Спартаковца". Он дебютировал в МХЛ в прошлом году. Нападающий провел за "Авто" 4 матча, в которых очков не набрал.

Кроме того, заключены контракты с нападающими Степаном Грымзиным и Владимиром Гайдеиком.

Грымзин в минувшем сезоне выступал за "Югру" в ВХЛ, сыграл в 35 матчах, набрал 5 (4+1) очков, также провел 20 игр в МХЛ за "Мамонтов Югры", набрал 22 (6+16) очка, в том числе 14 игр в Плей-офф, в которых набрал 3 (1+2) очка. Гайдеик в прошедшем сезоне сыграл в 58 матчах за "Мамонтов Югры" в МХЛ, набрал 34 (9+25) очков, в том числе 8 матчей в Плей-офф, набрав 3 (1+2) очка.

Также к "Автомобилисту" от московского "Динамо" вернулись права на защитника Михала Чайковски. По ходу сезона защитник вернулся в КХЛ в московское "Динамо" и провел в регулярном чемпионате 12 матчей, набрал 2 (0+2) очка, также сыграл 11 матчей в плей-офф и набрал 4 (2+2) очка.

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