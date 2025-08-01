«Автомобилист» продлил контракт с Эбертом

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним американцем рассчитано на два года.

Эберт выступает за «Автомобилист» с 2022 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 15 (7+8) очков. Также на его счету 2 (1+1) очка в 6 играх плей-офф.