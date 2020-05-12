«Автомобилист» продлил контракт с защитником Алексеем Василевским. Соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

??"Автомобилист" продлил контракт с Алексеем Василевским до 2023 годаhttps://t.co/fjhVe0gEJZ pic.twitter.com/JpOpvzxyz3 — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 12, 2020

Василевский перешел в «Автомобилист» в 2015 году, за пять лет сыграл за команду 289 матчей, набрав 97 (38+59) очков. В прошедшем сезоне защитник стал самым результативным защитником команды, набрав 27 (11+16) очков при показателе полезности «плюс 8».