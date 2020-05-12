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«Автомобилист» продлил контракт с Алексеем Василевским

13:45
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«Автомобилист» продлил контракт с защитником Алексеем Василевским. Соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

Василевский перешел в «Автомобилист» в 2015 году, за пять лет сыграл за команду 289 матчей, набрав 97 (38+59) очков. В прошедшем сезоне защитник стал самым результативным защитником команды, набрав 27 (11+16) очков при показателе полезности «плюс 8».

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5884/

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