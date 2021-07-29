«Автомобилист» презентовал форму на предсезонные матчи

«Автомобилист» на своем Youtube-канале представил альтернативный комплект формы, в котором команда будет проводить предсезонные турниры. Она посвящена 75-летнему юбилею свердловского хоккея.

Главная особенность предсезонных игровых свитеров — это номера и фамилии наиболее выдающихся хоккеистов клуба, которые были нанесены на форму вместе с номерами и фамилиями действующих игроков «Автомобилиста».

В минувшем сезоне «Автомобилист» занял 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 1/4-финала конференции екатеринбуржцы уступили «Авангарду» со счетом 1-4.