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Tokyo 2020
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«Автомобилист» презентовал форму на предсезонные матчи

18:30
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«Автомобилист» на своем Youtube-канале представил альтернативный комплект формы, в котором команда будет проводить предсезонные турниры. Она посвящена 75-летнему юбилею свердловского хоккея.

Главная особенность предсезонных игровых свитеров — это номера и фамилии наиболее выдающихся хоккеистов клуба, которые были нанесены на форму вместе с номерами и фамилиями действующих игроков «Автомобилиста».

В минувшем сезоне «Автомобилист» занял 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 1/4-финала конференции екатеринбуржцы уступили «Авангарду» со счетом 1-4.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/cMW2ofaHRrQ

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