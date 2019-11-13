«Автомобилист» прервал победную серию «Сочи»

«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сочи» — 5:1. В составе хозяев по дублю оформили Артем Гареев и Найджел Доус, также отличился Анатолий Голышев. У гостей забил Артем Томилин. Сочинцы впервые проиграли за пять встреч.

«Автомобилист» набрал 28 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (23) — девятый на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы: Доус — 10 (Мэйсек), 19:25 — 1:0. Томилин — 3 (Архипов), 26:29 — 1:1. Гареев — 4 (мен., Дацюк), 41:16 — 2:1. Гареев — 5 (Белоусов, Гуркин), 44:00 — 3:1. Доус — 11 (п.в., Обидин), 59:40 — 4:1. Голышев — 3 (Литовченко, Василевский), 59:58 — 5:1.

Вратари: Коварж (43:47 — 44:00) — Налимов (59:03 — 59:40).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (10+13+8) — 22 (4+12+6).

Судьи: Кулев, Цыплаков.

13 ноября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 5100 зрителей.

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