"Автомобилист" посвятит игру с "Ак Барсом" Международному дню борьбы с детским раком

Матч "Автомобилист" - "Ак Барс", который пройдет 15 февраля в Екатеринбурге, будет посвящен Международному дню борьбы с детским раком, сообщает пресс-служба уральцев.

На игре будет организован сбор средств на оборудование для Центра онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы №1. Также в этот день игроки выйдут на лед в форме со специальными нашивками, доходы от продажи которой пойдут на благотворительность. Болельщики смогут помочь больным детям, отправив СМС со словом "Чудо" на номер 7878. Стоимость сообщения составит 70 рублей. Помимо этого, на первом этаже КСК "Уралец", в фойе бует установлена сфера для сбора пожертвований.

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