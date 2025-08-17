«Автомобилист» посвятил предсезонную форму российскому триколору

«Автомобилист» презентовал форму на предсезонку. Она выполнена в белом, синем и красном цветах и посвящена российскому флагу.

«В этом году мы решили посвятить предсезонную форму нашей команды национальному флагу. Флагу, под которым российские атлеты, к сожалению, пока лишены возможности выступать на международной арене», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Автомобилиста».

В клубе подчеркнули любовь к стране и выразили надежду на то, что в будущем отечественные спортсмены одержат под российским флагом много ярких побед.

Первые матчи в новой предсезонной форме игроки «Автомобилиста» проведут в Уфе 18 и 19 августа, где сыграют с «Салаватом Юлаевым». Также в рамках предсезонной подготовки екатеринбургская команда встретится с «Ак Барсом», СКА и «Торпедо».