«Автомобилист» поместил Дацюка в список травмированных

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк в ближайшее время не сможет помочь команде из Екатеринбурга. Клуб поместил 41-летнего хоккеиста в список травмированных, сообщает официальный сайт КХЛ.

Сроки восстановления и характер повреждения 41-летнего форварда не уточняются. Свой последний матч до травмы Дацюк провел 26 ноября против нижегородского «Торпедо», отметившись в игре результативной передачей.

Также в списке травмированных значатся еще три хоккеиста «Автомобилиста»: Александр Кучерявенко, Виталий Попов и Максим Рассейкин.

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