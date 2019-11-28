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«Автомобилист» поместил Дацюка в список травмированных

28 ноября 2019, 16:12
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Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк в ближайшее время не сможет помочь команде из Екатеринбурга. Клуб поместил 41-летнего хоккеиста в список травмированных, сообщает официальный сайт КХЛ.

Сроки восстановления и характер повреждения 41-летнего форварда не уточняются. Свой последний матч до травмы Дацюк провел 26 ноября против нижегородского «Торпедо», отметившись в игре результативной передачей.

Также в списке травмированных значатся еще три хоккеиста «Автомобилиста»: Александр Кучерявенко, Виталий Попов и Максим Рассейкин.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/28/460189.html

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