«Автомобилист» подписал полноценный контракт с Паутовым до конца сезона

Защитник Юрий Паутов подписал полноценный контракт с «Автомобилистом», сообщается на официальном сайте клуба.

Одностороннее соглашение с 30-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2025/26.

20 сентября Паутов подписал просмотровый контракт с екатеринбуржцами и провел три матча. В сезоне-2024/25 защитник набрал 11 (1+10) очков в 53 матчах за «Куньлунь».