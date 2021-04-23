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«Автомобилист» подписал новый контракт с форвардом Жукеновым

16:32
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Нападающий «Автомобилиста» Дмитрий Жукенов продлил контракт с клубом из Екатеринбурга еще на два года, сообщает официальный сайт «Автомобилиста» 23 апреля.

В сезоне-2020/21 24-летний Жукенов дебютировал в составе «Автомобилиста», проведя 16 матчей в КХЛ, включая 5 игр Кубка Гагарина. На его счету 5 (3+2) очков. Кроме того, в минувшем сезоне в составе «Горняка» в ВХЛ нападающий принял участие в 45 матчах, в которых набрал 25 (9+16) баллов.

«Рад, что продолжу выступать за «Автомобилист»! Буду стараться больше проявлять себя, свои личные качества, помогать команде. С первых игр за «Автомобилист» я влился в коллектив, наладил контакт с тренерским штабом. Считаю, что не было тяжело, все прошло гладко. Конечно, жду нового сезона. Осталось много недосказанности и у команды, и у меня», — цитирует Жукенова клубная пресс-служба.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6307/

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