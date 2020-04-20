«Автомобилист» подписал новый контракт с Белоусовым

«Автомобилист» подписал новый контракт с нападающим Георгием Белоусовым, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что с 29-летним Белоусовым подписано новое двухлетнее соглашение. Нападающий за два сезона в клубе хоккеист провел в общей сложности 95 матчей и набрал 35 очков (14+21). Всего в лиге Белоусов провел 450 матчей, заработав 190 (69+121).