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«Автомобилист» подписал новый контракт с Белоусовым

15:51
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«Автомобилист» подписал новый контракт с нападающим Георгием Белоусовым, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что с 29-летним Белоусовым подписано новое двухлетнее соглашение. Нападающий за два сезона в клубе хоккеист провел в общей сложности 95 матчей и набрал 35 очков (14+21). Всего в лиге Белоусов провел 450 матчей, заработав 190 (69+121).

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