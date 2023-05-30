«Автомобилист» подписал контракт с защитником Большаковым
Защитник Михаил Большаков подписал контракт с «Автомобилистом».
Как сообщает пресс-служба клуба, двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.
21-летний Большаков начинал заниматься хоккеем в Екатеринбурге, однако затем переехал в Москву — в школу «Динамо». В сезоне-2018/19 защитник дебютировал в МХЛ. В этой лиге он провел 4 сезона за МХК «Динамо», сыграл 185 матчей и набрал 40 (9+31) очков. В составе команды Большаков стал чемпионом МХЛ в 2021 году.
В ВХЛ защитник дебютировал в минувшем сезоне. Большаков сыграл 13 матчей в составе новокузнецкого «Металлурга», а затем перешел в пензенский «Дизель». Всего на его счету 45 матчей в сезоне и 7 (3+4) набранных очков, показатель полезности «+6».
Источник: https://t.me/hc_avtomobilist/4590
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СКА - ЦСКА
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Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
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СКА - Динамо Мн
|4 - 2
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Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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Ак Барс – ЦСКА
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