«Автомобилист» подписал контракт с защитником Большаковым

Защитник Михаил Большаков подписал контракт с «Автомобилистом».

Как сообщает пресс-служба клуба, двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

21-летний Большаков начинал заниматься хоккеем в Екатеринбурге, однако затем переехал в Москву — в школу «Динамо». В сезоне-2018/19 защитник дебютировал в МХЛ. В этой лиге он провел 4 сезона за МХК «Динамо», сыграл 185 матчей и набрал 40 (9+31) очков. В составе команды Большаков стал чемпионом МХЛ в 2021 году.

В ВХЛ защитник дебютировал в минувшем сезоне. Большаков сыграл 13 матчей в составе новокузнецкого «Металлурга», а затем перешел в пензенский «Дизель». Всего на его счету 45 матчей в сезоне и 7 (3+4) набранных очков, показатель полезности «+6».