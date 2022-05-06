«Автомобилист» подписал контракт с вратарем Бобковым на один год

«Автомобилист» объявил о подписании контракта с вратарем Игорем Бобковым.

Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца апреля 2023 года.

В сезоне-2021/22 Бобков выступал за «Ак Барс», за который сыграл в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропускал в среднем 2,19 шайбы за игру и отразил 89,7 процента бросков. В плей-офф голкипер не появлялся на льду.