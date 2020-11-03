«Автомобилист» подписал контракт с Хольцером

Защитник Корбиниан Хольцер подписал контракт с «Автомобилистом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним немцем рассчитано до конца сезона.

Хольцер в НХЛ выступал за «Анахайм», «Торонто» и «Нэшвилл». Всего он провел в лиге 206 матчей и набрал 27 (6+21) очков.