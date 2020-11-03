«Автомобилист» подписал контракт с Хольцером
11:53
Защитник Корбиниан Хольцер подписал контракт с «Автомобилистом», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 32-летним немцем рассчитано до конца сезона.
Хольцер в НХЛ выступал за «Анахайм», «Торонто» и «Нэшвилл». Всего он провел в лиге 206 матчей и набрал 27 (6+21) очков.
??Состав «Автомобилиста» пополнил защитник сборной Германии Корбиниан Хольцер— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) November 3, 2020
Наш клуб заключил односторонний контракт до конца сезона с немецким защитником. https://t.co/UCl3pkrbMo pic.twitter.com/zAsJsmDSXs
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