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«Автомобилист» подписал контракт с Хольцером

11:53
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Защитник Корбиниан Хольцер подписал контракт с «Автомобилистом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним немцем рассчитано до конца сезона.

Хольцер в НХЛ выступал за «Анахайм», «Торонто» и «Нэшвилл». Всего он провел в лиге 206 матчей и набрал 27 (6+21) очков.

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