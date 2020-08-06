«Автомобилист» подписал контракт с Егором Цветковым

«Автомобилист» заключил двусторонний контракт на один год с защитником Егором Цветковым, сообщает сайт клуба.

Цветков — воспитанник ярославского «Локомотива». В 2015 году он дебютировал в Высшей хоккейной лиге за «Рязань», за которую выступал два сезона, затем два года играл за «Звезду» (Москва), прошлый сезон провел в «Ростове». Всего в ВХЛ сыграл 218 матчей, набрав 25 (5+20) очков.

Подготовку к сезону Егор Цветков начнет в составе «Горняка».