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«Автомобилист» подписал контракт с Егором Цветковым

14:54
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«Автомобилист» заключил двусторонний контракт на один год с защитником Егором Цветковым, сообщает сайт клуба.

Цветков — воспитанник ярославского «Локомотива». В 2015 году он дебютировал в Высшей хоккейной лиге за «Рязань», за которую выступал два сезона, затем два года играл за «Звезду» (Москва), прошлый сезон провел в «Ростове». Всего в ВХЛ сыграл 218 матчей, набрав 25 (5+20) очков.

Подготовку к сезону Егор Цветков начнет в составе «Горняка».

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5912/

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