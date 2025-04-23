«Автомобилист» подписал контракт с Да Костой на два года

Нападающий Стефан Да Коста заключил новый контракт с «Автомобилстом», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона — до 31 мая 2027 года.

Да Коста выступает за «Автомобилист» с 2021 года, также он играл за команду в сезоне-2018/19. В этом сезоне на счету 35-летнего француза 73 матча с учетом плей-офф, в которых он отметился 15 голами и 46 результативными передачами.