"Автомобилист" – победитель Восточной конференции по итогам регулярки

"Автомобилист" стал победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, сообщает лига в своем официальном Твиттере.
"Автомобилист" с 89 очками и тремя играми в запасе возглавляет турнирную таблицу Восточки. "Барыс" – ближайший преследователь с 84 баллами. Сегодня клуб из Астаны уступил "Адмиралу" (1:2) и потерял шансы подняться на первую позицию.
Сегодня "Автомобилист" дома сыграет с "Нефтехимиком", начало – в 17.00 (мск).
После поражения @AstanaBarys победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата становится @IHCAvtomobilist– KHL Media Team (@khlmediateam) 18 февраля 2019 г.
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