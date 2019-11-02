«Автомобилист» победил «Трактор». Дацюк и Кравцов забили по голу

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал «Автомобилист». Гости одержали победу со счетом 5:3.

Первый гол после возвращения в КХЛ забросил нападающий «Трактора» Виталий Кравцов.

Также в этой встрече отличился заброшенной шайбой центрфорвард «Автомобилиста» Павел Дацюк. Он забивает во втором матче подряд.

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«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)

Голы: Василевский — 4 (Дацюк, Гареев), 15:44 — 0:1. Литовченко — 4 (Холланд, Бодров), 17:25 — 0:2. Дацюк — 2 (бол., Секстон), 22:25 — 0:3. Мансуров — 2 (Бородкин, Шепелев), 26:28 — 1:3. Доус — 9 (Голышев, Мэйсек), 29:26 — 1:4. Обидин — 3 (Хрипунов, Трямкин), 33:54 — 1:5. Кравцов — 1 (Бородкин, Сергиенко), 50:03 — 2:5. Косов — 4 (Карлин), 50:30 — 3:5.

Вратари: Демченко (Федотов, 33:26, 59:06) — Коварж.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (8+16+13) — 24 (8+10+6).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

2 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

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