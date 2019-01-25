"Автомобилист" победил "Нефтехимик" в гостевом матче

"Автомобилист" обыграл "Нефтехимик" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Двумя результативными передачами отметился форвард Степан Хрипунов.

"Автомобилист" набрал 83 очка и занимает 1-е место в Восточной конференции. "Нефтехимик" с 44 баллами располагается на 11-й строчке.

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"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Обидин - 2 (Хрипунов, Василевский), 4:46 - 0:1. Голышев - 16 (Гареев), 29:16 - 0:2. Грачев - 3 (Хрипунов), 53:29 - 0:3.

Вратари: Ежов - Коварж.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 23 (11+7+5) - 31 (7+14+10).

Судьи: Бондарь, Фатеев.

25 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

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